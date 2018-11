Amerika bleibt voller Chancen

Amerika bleibt das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. „Amerika ist ein Markt für alles weil es einfach riesengroß ist“, erklärt Michael Friedl, der Österreichische Wirtschaftsdelegierte in New York im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Großer Vorteil für Unternehmen sei außerdem, dass man mit einer guten Idee leicht zu Kapital kommen könne und auch die Unternehmensgrüdung sei relativ einfach. 700 Österreichische Unternehmen sind derzeit in Amerika tätig. Sie sorgen für 40.000 Jobs. Der Delegierte rät Unternehmen, trotz Handelskrieg und Zölle und „America First“-Politik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, sich in den USA niederzulassen und nach Amerika zu exportieren. „Das Bewusstsein, dass Europa immer einer der wichtigsten Partner für die USA ist, ist auch in Washington vorhanden“, so Friedl. Ausländische Unternehmen würden außerdem auch als amerikanische Unternehmen gesehen, die lokal produzieren und lokal Mitarbeiter beschäftigen. Betriebe, die den Schritt über den großen Teich wagen wollen, sollten sich aber laut Friedl unbedingt gut informieren. Er rät außerdem sich zuerst einen Pilotmarkt zu suchen und sich dort auszuprobieren. Auch gute Kontakte zu lokalen Entscheidungsträger seien vom Vorteil. „Sehr viele Entscheidungen für Unternehmen werden auf lokaler ebene getroffen. Das lokale Netzwerk ist fast wichtiger als wer gerade in Washington sitzt“, erklärt Friedl. Mit der richtigen Idee und wenn man Amerika versteht, sei aber auch heute noch eine Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär möglich.

vs