Amnesty gibt EU Schuld für Tote im Mittelmeer

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) hat die EU-Migrationspolitik einmal mehr scharf kritisiert. Obwohl die Zahl der Menschen, die versuchen über das Mittelmeer nach Europa zu kommen, sinkt, ist die Zahl der Toten auf dem Meer gestiegen. Die Verantwortung dafür liege „direkt bei den europäischen Regierungen“, erklärte Amnesty am Mittwoch. Allein im Juni und Juli seien mehr als 721 Asylsuchende im Mittelmeer ertrunken. Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) liegt diese Zahl sogar bei über 850.

Den Politikern sei es „wichtiger, Menschen draußen zu halten, als Leben zu retten“, sagte AI-Migrationsexperte Matte gestern bei der Präsentation eines Berichtes zur Situation am Mittelmeer. Seenotrettung habe keine Priorität mehr, vielmehr werde diese „lebenswichtige Arbeit“ der Hilfsorganisationen sogar behindert. Der Anstieg der Toten im Mittelmeer sei nicht nur eine Tragödie, „er ist eine Schande“.

Die europäischen Regierungen müssen aus dem „selbstgeschaffenen Teufelskreis von Abschottung und Externalisierung“ aussteigen, Seenotrettung „dringend wieder in den Vordergrund stellen“ und sicherstellen, dass die Geretteten in Ländern von Bord gehen können, in denen ihnen keine Menschenrechtsverstöße drohen und sie Asyl beantragen können.