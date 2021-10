AMS-Chef: „Arbeitslosigkeit sinkt mit unglaublicher Geschwindigkeit“

„Mit unglaublicher Geschwindigkeit“sinke die Arbeitslosigkeit in Österreich, konnte AMS-Vorstand Johannes Kopf am Freitag Positives vermelden. Im September waren 338.514 Personen beim AMS als arbeitslos oder in Schulung registriert.

Gegenüber Ende September 2020 ist dies ein Rückgang um mehr als 70.000 Personen bzw. um 17,2 Prozent. Im Vergleich zu September 2019 liegt die Arbeitslosigkeit aufgrund steigender Schulungszahlen nur mehr leicht über der Vor-Coronazeit, ohne Schulungen liegt sie darunter.

In Oberösterreich gab es mit 29.143 Arbeitslosen um 3207 weniger als im August 2021 und auch um 1629 weniger als im September des Vorkrisenjahres 2019. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 4 Prozent.

„691.000 Beschäftigte Ende September in Oberösterreich bedeuten nicht nur um 4000 mehr als im Vormonat August 2021, sondern auch um 12.000 mehr Beschäftigte als im September 2019. Die Anzahl der offenen Stellen in Oberösterreich beträgt mit Ende September 31.169 und ist damit weiterhin höher als die Zahl der Arbeitslosen in unserem Bundesland“, erklärten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner am Freitag.

Ziel ist es, die offenen Stellen rasch zu besetzen. „Mit Aus- und Weiterbildungs-Maßnahmen wollen wir möglichst viele Menschen in Beschäftigung bringen. Damit sollen unsere Betriebe auch jene Fachkräfte bekommen, die sie dringend benötigen“, so die beiden.

Einen positiven Trend gibt es in der Lehre: Die Zahl der Lehranfänger in den Ausbildungsbetrieben stieg mit Ende September auf 30.263, ein Plus zum Vorjahr von 4,4 Prozent. Ende