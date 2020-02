Amtseinführung in Braunau

Am Donnerstag fand die feierliche Amtseinführung des neuen Bezirkshauptmannes Gerald Kronberger im Veranstaltungszentrum Braunau statt.

„Gerald Kronberger ist ein Mann mit Erfahrung und Kompetenz. Nachdem er vor seinem Rechtsstudium die Koch-Kellner-Lehre absolviert hat, bin ich überzeugt, dass er als Bezirkshauptmann von Braunau die richtigen Rezepte finden wird. Als Bezirkshauptmann braucht man Verlässlichkeit, Genauigkeit, aber auch den nötigen Hausverstand. All das bringt der neue Bezirkshauptmann mit“, ist Landeshauptmann Thomas Stelzer überzeugt.

Kronberger ist gebürtiger Braunauer und lebt mit seiner Familie in Lochen am See im Bezirk Braunau.