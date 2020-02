Andenken von Basketball-Star Kobe Bryant werden versteigert

Andenken an die tödlich verunglückte Basketball-Legende Kobe Bryant sollen Ende April in Kalifornien versteigert werden. Im Rahmen der geplanten Auktion “Sports Legends” mit mehr als 300 Stücken kommen unter anderem Memorabilien des langjährigen NBA-Profis bei den Los Angeles Lakers unter den Hammer, wie das Auktionshaus Julien’s am Donnerstag mitteilte.

Zu den Highlights zählen Bryants Trikot und Hose mit der Nummer 8 von Spielen aus den Jahren 1999 bis 2000. Der Wert wurde mit bis zu 20.000 Dollar (rund 18.240 Euro) beziffert. Ein Trikot mit der Nummer 24 von der Spielsaison 2006 bis 2007 könnte bis zu 6.000 Dollar einbringen. Ein Paar handsignierte Basketballschuhe werden auf 2.000 bis 4.000 Dollar geschätzt. Versteigert wird auch ein Handabdruck des Sportlers, den Bryant 2011 auf dem Gehsteig vor dem berühmten Grauman’s Chinese Theater in Hollywood hinterließ (Schätzwert 4.000 bis 6.000 Dollar).

Der Basketball-Superstar war Ende Jänner mit seiner 13-jährigen Tochter Gianna und sieben weiteren Menschen beim Absturz eines Hubschraubers nahe Los Angeles ums Leben gekommen. Die Untersuchung der Unfallursache dauert an.