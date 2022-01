Andrew Garfield gewann Golden Globe als Komödien-Darsteller

Andrew Garfield hat den Golden Globe als Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical gewonnen. Er überzeugte in dem Musicalfilm „Tick, Tick…Boom!“ von Regisseur Lin-Manuel Miranda. Es ist der erster Globe-Gewinn in seiner Karriere. Garfield setzte sich bei der 79. Globe-Verleihung unter anderem gegen Leonardo DiCaprio („Don“t Look Up„) und Peter Dinklage (“Cyrano„) durch.

Schauspielerin und Sängerin Rachel Zegler hat den Golden Globe als Hauptdarstellerin in einer Komödie/Musical gewonnen. Die 20-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle in Steven Spielbergs Filmmusical “West Side Story„. Sie setzte sie sich unter anderem gegen Jennifer Lawrence (“Don‚t Look Up„) und Emma Stone (“Cruella„) durch.

US-Schauspieler Will Smith hat den Golden Globe als bester Drama-Darsteller gewonnen. Er holte die Auszeichnung mit seiner Hauptrolle in dem Sportdrama “King Richard„. Mit Smith waren bei der 79. Globe-Verleihung unter anderem Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog„) und Denzel Washington (“Macbeth„) im Rennen.

Steven Spielbergs Filmmusical “West Side Story„ hat den Golden Globe in der Sparte “Komödie/Musical„ gewonnen. Der Film setzte sich unter anderem gegen Kandidaten wie “Licorice Pizza„, “Cyrano„ und “Don‘t Look Up„ durch. Auch Hauptdarstellerin Rachel Zegler und Nebendarstellerin Ariana DeBose wurden mit Globes geehrt.

Star-Komponist Hans Zimmer (64) hat eine weitere Golden-Globe-Trophäe gewonnen. Der gebürtige Frankfurter holte mit seiner Komposition für das Science-Fiction-Drama “Dune„ den Preis des Verbands der Auslandspresse (HFPA). Es war seine 14. Nominierung in der Sparte “Beste Filmmusik„. Zwei Globes hat er schon, 1995 für “König der Löwen„, 2001 für “Gladiator„.

Mit Zimmer waren vier weitere Kandidaten im Rennen, der Brite Jonny Greenwood (“The Power of the Dog„), der Franzose Alexandre Desplat (“French Dispatch„), der Spanier Alberto Iglesias (“Parallele Mütter„) und die US-Amerikanerin Germaine Franco (“Encanto”).

Die Preisträger in 25 Film- und Fernsehkategorien wurden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) in der Nacht auf Montag in Beverly Hills bekanntgegeben. Die 79. Globe-Vergabe lief ohne Nominierte und Stargäste, die übliche TV-Gala fiel aus. Die Namen der Gewinner wurden in den sozialen Medien der Organisation mitgeteilt.