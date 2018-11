Andrichsfurt ist bereit für schnelles Internet

Wie auch andere Gemeinden ist Andrichsfurt zurzeit unzureichend über leitungsgebundenes Internet versorgt. „Auch haben unsere Bürger immer öfter festgestellt, dass die Internetversorgung via Handymast wie zum Beispiel via Webcube oder Hybridrouter abends und bei Schlechtwetter in den letzten Monaten deutlich schlechter geworden ist“, berichtet Bürgermeister Johann Brandstetter. Das Breitbandbüro Oberösterreich hat vor einigen Wochen die Mitglieder des Gemeinderates über die Möglichkeit des Breitbandausbaus im ländlichen Raum aufgeklärt. „Nur bei entsprechender Teilnahme durch die Haushalte, kann eine solche neue Infrastruktur im ländlichen Raum durch Provider errichtet werden“, erklärt dazu DI Volker Dobringer vom Breitbandbüro. „Ähnlich wie bei den Telefongemeinschaften der 70er Jahre sind auch hier gewisse Mindestquoten zu erfüllen, sodass sich der Ausbau hier rechnet“, ergänzt der Bürgermeister, dem es bewusst ist, dass wir uns bereits mitten in der Digitalisierung befinden.

Stolz ist der Bürgermeister, dass sich im Zuge der Haushaltsbefragung nun 76% der Haushalte für einen Anschluss an ein Glasfasernetz ausgesprochen haben. Mit dieser Quote ist nun sichergestellt, dass in den kommenden Jahren ein nahezu flächendeckender Breitbandausbau in der Gemeinde umgesetzt werden kann. Im Rahmen eines Treffens zeigte er stolz die gesammelten Unterschriften für den Ausbau. Die Gemeinde wird in den kommenden Tagen Kontakt mit der Fiberservice OÖ aufnehmen. „Gemeinsam mit dieser „Landesglasfasergesellschaft“ werden wir abklären, ob bei so hoher Zustimmung ein Provider selber ausbauen wird, oder ob die Fiberservice Oberösterreich die Anschlüsse für Glasfaserinfrastruktur bei uns errichten wird“, erklärt Brandstetter stolz.

bezahlte Anzeige

Bereits im Dezember startet die nächste Ausschreibung für Fördermittel aus der Breitbandmilliarde. „Wir haben es uns als Gemeinde zum Ziel gesetzt, dass unsere Haushalte bei dieser Ausschreibung zur Förderung eingereicht werden und somit allen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den kleinen und mittleren Unternehmen in der Gemeinde schon bald eine zukunftssichere Glasfaseranbindung ermöglicht wird“, so Brandstetter abschließend. Weitere Infos zum Thema Breitband und schnelles Internet im ländlichen Raum gibt es auf www.breitband-ooe.at oder auf der Facebookseite des Breitbandbüros OÖ (www.facebook.com/breitbandooe/ )