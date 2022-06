LH-Stv. Haberlander kündigt weiteren Ausbau der Kinderbetreuung an

Trotz einer Abflachung bei der Nutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen in OÖ im vergangenen Corona-Jahr steigen laut Statistik die Zahlen: Mit Stichtag 15. Oktober 2021 wurden insgesamt 66.389 Kinder in 1307 Einrichtungen betreut.

Es gibt in OÖ ein flächendeckendes Angebot mit insgesamt 385 Krabbelstuben, 738 Kindergärten und 184 Horten.

Mehr Kinder und Gruppen

Das bedeutet ein Plus von 645 Kindern in 55 zusätzlichen Kindergartengruppen. Die Zahl der Krabbelstubengruppen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 52 Gruppen auf 726 erhöht.

Die Zahl der Kinder in den Krabbelstuben stieg mit einem Plus von 688 Kindern besonders stark an, mittlerweile besuchen 6930 Kinder eine Krabbelstube. Besonders bei den Unter-3-Jährigen wurde der Ausbau zuletzt gezielt vorangetrieben. Die Anzahl der Krabbelstubenkinder ist seit 2012 um durchschnittlich rund zehn Prozent pro Jahr gewachsen.

„Die heurige Kindertagesheimstatistik ist ein Beleg dafür, dass das Land OÖ und die Gemeinden gemeinsam daran arbeiten, den Ausbau der institutionellen Kinderbildung und -betreuung konsequent voranzutreiben, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen und dabei ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für die Jüngsten zu bieten“, resümiert LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP).

Öffnungszeiten erweitert

Die Öffnungszeiten würden ein gut erreichbares, ganztägiges Angebot für die Kinder in OÖ bieten. „Das Angebot ist größer als die Nachfrage. Die Kindergärten sind durchschnittlich 41,8 Stunden pro Woche geöffnet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

83 Prozent der Kinder haben dabei die Möglichkeit, in ihrem Kindergarten bis 16 Uhr betreut zu werden. Die Eltern von 14 Prozent der Kinder machen von diesem Angebot Gebrauch“, so Haberlander.

In Sachen Personalbedarf brauche es eine Ausbildungsoffensive des Bundes, um auch motivierte Spätberufene oder Helferinnen, die an einer Weiterbildung zur Pädagogin interessiert seien, abholen zu können. Aufholbedarf sieht Haberlander vor allem bei den in der Kinderbildung tätigen Männern — im Berichtsjahr waren es inklusive Zivildienern 310 Beschäftigte oder 2,9 Prozent.

Bauvorhaben im Plan

Bei den Bauvorhaben gibt es keine Stagnation: Aktuell befinden sich 126 Kindergarten-, 74 Krabbelstuben- und acht Hortprojekte im laufenden Bau- und Finanzierungsprogramm des Landes. Das entspricht einem Investitionsvolumen von aktuell rund 146 Mio. Euro.

Unzufrieden mit den Zahlen sind SPÖ und Grüne: Während SPÖ-Klubvorsitzender Michael Lindner „vor allem Lücken bei der Betreuung der Unter-3-Jährigen“ kritisiert, fordert Grünen-Bildungssprecher Reinhard Ammer „mehr Betreuungsqualität durch kleinere Gruppen und mehr Personal“.