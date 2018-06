Angela Merkel gerät immer mehr unter Zeitdruck

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel gerät in der Asylfrage immer stärker unter Zeitdruck. Denn nach dem EU-Sondertreffen — dem „Mini-Gipfel“ — in Brüssel gibt es noch keine konkreten Lösungsansätze. Der CSU-Chef und deutsche Innenminister Horst Seehofer will wie berichtet am 1. Juli im Alleingang in anderen Ländern registrierte Flüchtlinge an deutschen Grenzen zurückweisen, falls bis dahin keine europäische Lösung vorhanden ist. Dass es eine solche bis zum nächsten regulären EU-Gipfel am Donnerstag gibt, hielt EU-Kommissar Günther Oettinger am Montag für wenig wahrscheinlich.

Unterdessen hat das CDU-Präsidium gestern Merkel im Flüchtlingsstreit mit der Schwesterpartei CSU demonstrativ den Rücken gestärkt. Man werde in dieser Woche versuchen, auf EU-Ebene beim Außengrenzenschutz und zwischenstaatlichen Abkommen für die Rückführung voranzukommen, sagte Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU werde sich nicht von außen steuern lassen. CDU, CSU und SPD wollen beim Treffen des Koalitionsausschusses heute Abend zudem über ein nationales Maßnahmenpaket beraten.

Libysche Regierung lehnt Aufnahmezentren ab

Beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag beraten die EU-Mitgliedsstaaten zudem über ein Asyl-Reformpaket. Große EU-Staaten wie Frankreich, Italien und Spanien, aber auch Merkel haben sich bereits dafür ausgesprochen, dass Asylverfahren künftig auch außerhalb Europas stattfinden sollten. Italiens Innenminister Matteo Salvini schlug dabei Aufnahmelager an der libyschen Südgrenze vor. Bisher hat die libysche Regierung solche Zentren abgelehnt.