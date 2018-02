Angela Merkel startet Team-Umstellung

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel startet den Umbau ihres Teams. Teile ihrer Partei CDU hatten wie berichtet eine personelle Erneuerung und Verjüngung gefordert. Diesem Ruf will Merkel nachkommen, bevor die Delegierten des Bundesvorstandes am kommenden Montag den Koalitionsvertrag mit CSU und SPD absegnen sollen. Bis Ende der Woche will Merkel daher nach eigenen Aussagen bekannt geben, wer für die CDU die Kabinettsposten in einer allfälligen Großen Koalition besetzen soll.

Merkel-Vertraute folgt Peter Tauber nach

Eine erste Personalentscheidung hat Merkel bereits am Montag getroffen: Die bisherige saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer soll dem scheidenden CDU-Generalsekretär Peter Tauber nachfolgen. Kramp-Karrenbauer soll bereits auf dem Parteitag in knapp einer Woche gewählt werden. Das Parteipräsidium hat die Nominierung bereits „einhellig“ unterstützt. Die 55-jährige Kramp-Karrenbauer gilt als Gegnerin eines Rechtsrucks. Sie ist zudem eine enge Vertraute Merkels und wird auch als mögliche Nachfolgerin gehandelt.

Tauber scheidet nach vier Jahren aus dem Amt des Generalsekretärs. Der 43-Jährige war zuletzt längere Zeit erkrankt gewesen und hatte auch an den Koalitionsverhandlungen mit der SPD nicht teilgenommen, sein Rückzug war allgemein erwartet worden.