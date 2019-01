Angelika Winzig geht für die OÖVP in die EU-Wahl

Angelika Winzig wird als Spitzenkandidatin für die OÖVP bei der EU-Wahl im Mai antreten und Paul Rübig verlässt das Europaparlament, dem er seit 1996 angehörte. Das hat der OÖVP-Parteivorstand gestern beschlossen. Winzig sitzt seit 2013 für die ÖVP im Nationalrat und ist seit November 2017 stellvertretende Klubobfrau, Budgetsprecherin und Vorsitzende des Budgetausschusses.

Davor war die 55-Jährige aus Attnang-Puchheim seit 2010 im Bundesrat, seit 2011 ist sie Vizepräsidentin von SME Europe (Small and Medium Entrepreneurs of Europe) des Europäischen Wirtschaftsbundes. Winzig bedankte sich bei Landeshauptmann Thomas Stelzer und der Partei für das in sie gesetzte Vertrauen und auch bei Rübig, der sie als einer der ersten als seine Nachfolgerin vorgeschlagen habe. Es sei eine große Aufgabe, Oberösterreichs Interessen in Europa zu vertreten und die Anliegen des Bundeslandes in Brüssel durchzusetzen. „Das wird jedoch nur möglich, wenn wir das Vorzugsstimmenmandat mit Wähler-Unterstützung nach Oberösterreich holen“, so Winzig, Chefin des Pulverbeschichtungsbetriebs Powder Tech.

„Angelika Winzig ist eine fachlich höchst kompetente Abgeordnete, die als Unternehmerin die Anliegen der heimischen KMU kennt“, streute Paul Rübig, 65-jähriger Unternehmer aus Wels, der Kandiatin Rosen. UNd bekommt selbst welche von LH Thomas Stelzer: „Seit 23 Jahren ist Paul Rübig eine starke Stimme für OÖ im großen EU-Konzert. Ich danke ihm für seinen unermüdlichen Einsatz und für seine großen Erfolge. Für die anstehende Wahl wünsche Angelika Winzig viel Kraft und Erfolg. Sie ist als glühende Europäerin, erfahrene Politikerin und Frau der Wirtschaft die ideale Kandidatin.“