Angelina Jolie verkaufte von Churchill gemaltes Bild

Hollywoodstar Angelina Jolie hat ein vom früheren britischen Premierminister Winston Churchill gemaltes Bild im Auktionshaus Christie’s in London für mehr als acht Millionen Pfund verkauft. Das Gemälde „Tower of the Koutoubia Mosque“ erzielte am Montagabend 8,29 Mio. Pfund (umgerechnet rund 9,57 Mio. Euro) – laut dem Auktionshaus, das mit 1,5 bis 2,5 Mio. Pfund gerechnet hatte, ein Rekordpreis für ein Werk des Politikers.

Das Gemälde gilt als einziges Werk Churchills, das dieser während des Zweiten Weltkriegs malte – nämlich im Jahr 1943 nach der Casablanca-Konferenz in Marokko, bei der sich Churchill mit dem damaligen US-Präsidenten Franklin Roosevelt traf. Der Brite soll das Bild an Roosevelt verschenkt haben, dessen Familie das Werk danach lange besaß. Wie die US-Schauspielerin Jolie in den Besitz des Werkes gekommen war, blieb unklar.

Churchill (1874-1965), der während des Zweiten Weltkriegs und dann noch einmal in den 50er-Jahren Großbritannien regierte, galt neben seiner politischen Karriere als leidenschaftlicher Künstler, der zu seinen Lebzeiten Hunderte Bilder malte.