Angestellter stellte sich bewaffneten Räubern in den Weg

Das beherzte Eingreifen eines Mitarbeiters und eines Kunden bei einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Schärding am Donnerstag haben dafür gesorgt, dass einer der mutmaßlichen Räuber noch im Geschäft gestellt werden konnte.

Zwei maskierte Männer hatten zuvor eine Kassierin mit einer Gaspistole bedroht, wie die oberösterreichische Polizei in einer Aussendung am Freitag berichtete.

Ein 17-jähriger bosnischer Staatsangehöriger und ein 20-jähriger türkischer Staatsangehöriger, beide aus dem Bezirk Schärding, betraten am Donnerstag gegen 18.30 mit einem Mund-Nasen-Schutz und einer Kapuze bzw. einem Sturzhelm maskiert den Supermarkt und bedrohten die 57-jährige Kassierin mit einer Gaspistole.

Als diese aufgrund eines technischen Defekts die Kassenlade nicht öffnen konnte, wollte der 17-Jährige diese aus der Verankerung reißen. In der Zwischenzeit konnte eine weitere Angestellte aus dem Geschäftslokal flüchten und um Hilfe rufen. Dies hörte ein 32-jähriger Ungar, der ebenfalls im Supermarkt arbeitet.

Er stellte sich den beiden Räubern in den Weg und konnte mithilfe eines Kunden den 20-Jährigen am Boden fixieren. Den 17-Jährigen konnte die Polizei wenig später in seiner Wohnung festnehmen.