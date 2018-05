Angriff auf Innenministerium in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein Angriff auf das Innenministerium im Gange. Der Sprecher des Ministeriums, Najib Danish, bestätigte am Mittwochmittag (Ortszeit), Extremisten versuchten, das Tor zu stürmen. Weitere Einzelheiten wollte er aber nicht nennen. Örtliche Medien berichteten von Explosionen und anhaltenden Schusswechseln.

Wer hinter dem Angriff steckt, blieb zunächst unklar. In diesem Jahr haben die radikalislamischen Taliban sowie die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) bereits neun schwere Anschläge in Kabul verübt. Die Taliban haben jüngst die Zivilbevölkerung gewarnt, sich nicht in der Nähe von Regierungs- oder Militäreinrichtungen aufzuhalten, weil sie dort weitere Anschläge planen.