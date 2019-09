Angriff legte Ölproduktion lahm

Drohnenattacke auf weltgrößte Öl-Raffinerie in Saudi-Arabien – Preisanstieg droht

Die Drohnenangriffe am frühen Samstagmorgen auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien haben nicht nur die Lage in der politisch heiklen Region verschärft — die Attacke wird sich laut Experten auch auf den weltweiten Ölpreis auswirken.

Die Produktionsmenge sei infolge der „terroristischen Attacken“ um 5,7 Millionen Barrel auf etwa die Hälfte des üblichen Volumens pro Tag eingebrochen, schrieb die staatliche saudische Nachrichtenagentur „SPA“ in der Nacht auf Sonntag. Laut Experten sei nun eine Steigerung von fünf bis zehn Euro pro Fass Rohöl realistisch, auch die 100-Dollar-Marke könnte in Reichweite gelangen, sollte das Königreich nicht in der Lage sein, schnell wieder seine normale Kapazität zur Verfügung stellen zu können.

Politisch brisant ist die Lage ebenso: Obwohl sich die Huthi-Rebellen im benachbarten Jemen –eine „legitime Antwort auf die anhaltende Militärkampagne Saudi-Arabiens im Jemen“ –zu den Angriffen bekannten, machten die USA den Iran verantwortlich. „Inmitten der Rufe nach Deeskalation hat der Iran jetzt einen beispiellosen Angriff auf die Welt-Energieversorgung verübt“, twitterte etwa US-Außenminister Mike Pompeo.

Der Iran wies die Vorwürfe zurück. Pompeos Unterstellungen seien absurd, unerklärlich und daher auch halt- und wirkungslos, so Außenamtssprecher Abbas Mussawi.