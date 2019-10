Angsthasenfußball besiegelte Cup-Aus der SV Ried

Von Roland Korntner

Ein sehenswerter Kopfballtreffer von Pak Kwang-ryong besiegelte die 0:1-Niederlage der SV Guntamatic Ried im ÖFB-Cup-Achtelfinale in St. Pölten, der Nordkoreaner war in Minute 84 nach Flanke von Muhamedbegovic zur Stelle. Schon davor hatten er und seine Kollegen wie Luxbacher etliche hochkarätige Chancen zum Teil stümperhaft ausgelassen. So traf Pak aus einem Meter nur das Außennetz und fuhr an einigen guten Stanglpässen vorbei, so brachte Luxbacher den Ball aus einem Meter nicht über die Linie.

Das Schlusslicht der heimischen Fußball-Bundesliga feierte letztlich trotzdem einen verdienten Erfolg über den Tabellenzweiten der 2. Liga. Denn die Oberösterreicher manövrierten sich mit Angsthasenfußball ins Aus, taten viel zu wenig für die Offensive, blieben viel zu passiv und verabsäumten es, den verunsicherten Gegner (in der Meisterschaft erst ein Sieg) unter Druck zu setzen. „Unterm Strich war es zu wenig“, bilanzierte Ried-Kapitän Thomas Reifeltshammer im ORF-Interview.

Zudem trauerten die Innviertler zwei hochkarätigen Chancen nach, die aber Kovacec (24.) und Canillas (47.) leichtfertig vergaben.

Union Gurten scheiterte knapp an Lustenau

„Wir haben in diesem Spiel nichts zu, das ist eine Belohnung. Ich sehe eine 50:50-Chance.“ Peter Madritsch, Trainer der Union Gurten ging mit großer Zuversicht ins ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen Austria Lustenau. Verständlich, war hatte der Regionalligist davor nicht nur Zell am See, sondern auch den SV Horn (2. Liga eliminiert. Und tatsächlich durften die Innviertler an der nächsten Überraschung schnuppern.

Trotz des Nackenschlags in Form des 0:1 durch ein Eigentor von Burghuber (2.) Doch Kreilinger gelang das 1:1 (55.) und selbst nach dem 1:2 und 1:3 lebte die Hoffnung, doch Wimmleitner (83.) gelang nur noch der Anschlusstreffer.