Angstmacher

Kommentar zum Umgang mit Hasspredigern.

Die offizielle Vertretung der Muslime in Österreich treibt eine große Sorge um: Islamophobie. Die Sorge ist nicht unberechtigt. Tatsächlich kommt es immer wieder zu islamfeindlichen Aktionen, Moschee-Beschmierungen oder Anfeindungen im Web.

Phobie ist irrational übersteigerte Angst. Kann Angst vor einer Religion überhaupt eine rationale Basis haben?

Ja. Denn Religion kann sehr wohl berechtigte Sorge auslösen. Die Menschheitsgeschichte ist geprägt von religiösen Auswüchsen. Im Namen Gottes werden grausigste Verbrechen begangen. Welche Religion frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein!

Im Hier und Jetzt aber ist der Islam eine globale Herausforderung, was nicht bedeutet, dass da und dort auch Fundis anderer Religionen Probleme bereiten. Anlass zur Sorge gibt nicht nur der islamistische Terror. Davon distanzieren sich hiesige Muslimfunktionäre ohnehin. Was Angst macht, ist der Mangel an Selbstreflexion und Selbstreinigungskraft.

Was Angst macht, ist weniger die bizarre Hassbotschaft auf der Webseite eines islamischen Religionslehrers, als vielmehr der jahrelang ausgebliebene Widerspruch aus den eigenen Reihen. Will die Islamische Glaubensgemeinschaft wirklich dem Entstehen von Islamophobie vorbeugen, wird sie solche Auswüchse mindestens ebenso offensiv bekämpfen müssen wie Schmierage auf Moscheewänden.