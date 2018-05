Anklage gegen zehn führende „Identitäre“

GRAZ –Die Staatsanwaltschaft Graz hat gegen zehn führende Vertreter der „Identitären Bewegung Österreich“ (IBÖ) sowie gegen sieben weitere aktive Sympathisanten eine Anklage wegen Verhetzung und krimineller Vereinigung, teils auch wegen Sachbeschädigung und Nötigung eingebracht. Das teilte die Behörde am Montag mit. Der Großteil der Beschuldigten war laut Behörde bereits 2012 an der Gründung des „Vereins zur Erhaltung und Förderung der kulturellen Identität“ beteiligt. Neben den registrierten Vereinsmitgliedern besteht die Bewegung aus einer Vielzahl an aktiv unterstützenden Sympathisanten. Die IBÖ strebt die strikte Trennung der in Europa lebenden Völker an und lehnt die kulturelle „Vermischung der Ethnien“ ab. Seit der Gründung der Bewegung versuchen deren Vertreter ihre „fremdenfeindliche Ideologie durch provokante Aktionen, Internetauftritte, Demonstrationen, Stammtische, Plakatierungen und den Verkauf von Propagandamaterial zu verbreiten“. Zwei der Angeklagten hätten dafür eigens einen Versandhandel gegründet. In der Anklage werden mehrere Aktionen thematisiert: Im April 2016 brachten einige der Angeklagten in Graz am Dach des Hauses, in dem die Grünen ihr Parteilokal haben, ein Transparent mit der Aufschrift „Islamisierung tötet“ an und schütteten Theaterblut darüber. Per Lautsprecher wurde verkündet, dass die Grünen und die SPÖ schuld am Terror seien und diesen nach Europa importiert hätten.

Eine weitere in der Anklage der Staatsanwaltschaft Graz gelistete Störaktion ist jene in der Uni Klagenfurt: Im Juni 2016 stürmten mehrere Angeklagte mit weiteren unbekannten IBÖ-Mitgliedern während einer Vorlesung über Asyl und Migration einen Lehrsaal und entrollten am Podium Transparente mit den Aufschriften „Stoppt Zuwanderung“ und „Integration ist eine Lüge“.

Freisprüche rechtskräftig

In einer anderen Causa sind die Freisprüche nun rechtskräftig: Es geht dabei um die Störaktion bei einer Aufführung von Elfriede Jelineks „Schutzbefohlenen“ im Audimax der Uni Wien.