Anklage wegen Dschihad-Video

Von Manfred Maurer

Die im vergangenen August durch VOLKSBLATT-Recherchen ins Rollen gebrachte Affäre um islamistische beziehungsweise antisemitisch konnotierte Postings auf der Facebookseite eines Welser SPÖ-Ersatzgemeinderates und islamischen Religionslehrers hat ein weiteres gerichtliches Nachspiel: Die Staatsanwaltschaft Wels hat nach Genehmigung des entsprechenden Vorhabensberichtes durch die Oberstaatsanwaltschaft beim Landesgericht Wels nun die — nicht rechtskräftige — Anklage gegen Levent Arikan eingebracht.

Bis zu zehn Jahre Haft

Der 43-Jährige wird demnach wegen des Verdachtes der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung (§ 278 b) sowie an einer kriminellen Organisation (§ 278 a) angeklagt. Die Strafandrohung beträgt zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Islamistische Gruselshow

Eingebrockt hat sich Arikan dieses Süppchen am 4. August 2013: An diesem Tag teilte der türkischstämmige Österreicher auf Facebook ein Video mit dem Titel „Gedicht über den Dschihad“. Schon das Startbild lässt keine Zweifel an der islamistischen Intention: Es zeigt einen Reiter mit IS-Flagge. Auf Minute 2:12 wird dieses Bild wiederholt und der Name „Abu Omar Al-Baghdady“ eingeblendet, 2010 getöteter Anführer des „Islamischen Staates im Irak“. Auch das auf Türkisch rezitierte Gedicht von Sayyid Kutub, einem 1966 in Ägypten hingerichteten Vordenker des islamistischen Antisemitismus, hat es in sich: „Mein Bruder was ist los mit dir, dass du auf den Krieg keine Lust hast und dein Gewehr von der Schulter wirfst?“, lautet ein Vers.

Ebenso vertreten in dieser Grusel-Slideshow: Ahmed Yasin, 2004 bei einem israelischen Angriff getöteter Chef der islamistischen Terrorbewegung Hamas. Und Hasan al Banna, Führer der ägyptischen Muslimbruderschaft, der in den 1930er Jahren die ideologische Basis für die Umdeutung des arabischen Begriffes Dschihad (Glaubensanstrengung) zum Heiligen (Terror-)Krieg gelegt hatte.

Job und Parteibuch weg

Vier Jahre lang stand dieses Video auf Arikans Facebookseite, also auch 2015 während seiner Gemeinderatskandidatur für die Welser SPÖ. Erst als das VOLKSBLATT im August 2017 auf dieses und andere skandalöse Postings hinwies, verschwand der Link. Die SPÖ trennte sich von Arikan, Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer verhängte ein Unterrichtsverbot gegen den Religionslehrer.

VOLKSBLATT verklagt

Für die Probleme machte Arikan den Überbringer der Nachricht verantwortlich: Er klagte das VOLKSBLATT wegen übler Nachrede und forderte 20.000 Euro Entschädigung. Das VOLKSBLATT wurde im November aber in vollem Umfang freigesprochen.

Mittlerweile bestreitet Arikan nicht mehr, ein Dschihad-Video gepostet zu haben. Seine Verteidigungslinie, die er bei der Einvernahme durch das Landesamt für Verfassungsschutz (LVT) zu Protokoll gab: „Ich habe das betreffende Video, bevor ich es geteilt habe, lediglich einmal oberflächlich gesehen.“ Die kriegerischen Inhalte des Gedichtes wertet er als „Metapher, dass Menschen für ihre Sache einstehen und sich anstrengen“. Das ist zwar genau die von vielen Muslimen gelebte friedliche Dschihad-Definition, allerdings wird diese im Video nicht propagiert. Laut Einvernahmeprotokoll hätte er das Video nicht geteilt, „wäre mir eine Verbindung irgendwelcher Art zum IS bewusst gewesen.“ Den Namen des IS-Anführers will Arikan übersehen haben.

Übersehen hat er möglicherweise auch jene antisemitisch konnotierten Postings, die nach wie vor die Facebook-Seite des von ihm geleiteten Kulturvereins Saadet-Linz verunzieren…

Glaubensgemeinde schweigt

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ), in deren Oberösterreich-Sektion Arikan einmal stellvertretender Generalsekretär war, schweigt zu der Causa übrigens konsequent. VOLKSBLATT-Ersuchen an IGGiÖ-Chef Ibrahim Olgun um Stellungnahmen bleiben seit Monaten unbeantwortet.

Hier können Sie die vorgehenden Artikeln zum Thema nachlesen: