Anlauf zur achten Kugel

Im Juli hat Marcel Hirscher die Fortsetzung seiner Karriere verkündet. Jetzt kann er den Vergleich mit der Konkurrenz kaum noch erwarten. Fünf Wochen vor dem Saisonstart in Sölden verlängerte der 29-jährige Salzburger in Wien seinen Kontrakt mit Hauptsponsor Raiffeisen um weitere zwei Jahre.

Sieben Mal in Folge hat Hirscher den Alpin-Gesamtweltcup gewonnen, dazu vergangenen Winter Olympisches Doppelgold sowie mit 13 Einzelsiegen die große Kristallkugel und jene für Riesentorlauf und Slalom geholt.

bezahlte Anzeige

Die magische Acht

Hirscher wirkt vor der WM-Saison entspannt, wie schon seit Jahren nicht und hat bereits zehn Trainingtage bei perfekten Bedingungen auf heimischen Gletschern in den Beinen und sucht kommende Woche im Pitztal den Vergleich mit den ÖSV-Teamkollegen.

Damit läuft endgültig der Countdown für den Saisonauftakt am 28. Oktober in Sölden, mit dem der WM-Winter 2018/19 beginnt. Die Entscheidung zwischen weiteren WM-Medaillen in Aare oder einem achten Gesamtsieg wäre für Hirscher keine. Auf die „magische 7“ soll die „magische 8“ folgen.

Entspannt in die Saison

Aber dies sei alles Spekulation. „Wichtig ist zu sehen, dass ich mithalten und eine Rolle spielen kann.“

Angesichts seiner Erfolge, der Heirat und der werdenden Vaterschaft ist der im kommenden März 30 Jahre alt werdende Hirscher ganz entspannt. „Ich habe meine Schäfchen im Trockenen, muss weder mir noch irgendwem beweisen, dass ich Ski fahren kann.“ Ob er noch einen oder mehrere Winter startet, ist offen. Er werde aber seine Karriere nicht verlängern, „nur weil ich noch gewinnen kann.“

Der Salzburger verwies vor dem ersten Vergleich mit seinen ÖSV-Teamkollegen auf einen sich abzeichnenden Generationswechsel. „Manuel Feller, Michael Matt und Marco Schwarz werden, was die technischen Disziplinen betrifft, ordentlich vorpreschen. Die sind so weit.“

Für ihn selbst gelte: „Ich hoffe, es ist verständlich, dass ich mit meinen 29 Jahren nicht mehr jedes Rennen gewinnen kann. Das ist der Wandel der Zeit und im Profisport. Aber dieses Risiko gehe ich ein.“ Insgesamt sei jedenfalls noch viel zu tun. „Sölden ist ja doch ein sehr knackiger Einstieg in die Skisaison.“

Spaß mit Herminator

Abgedreht ist ein 2019 ins Fernsehen kommender TV-Werbespot mit Hermann Maier zum Thema Bauen und Wohnen. „Es war mehr Gaude als Arbeit“, erinnerte sich Hirscher schmunzelnd an die Drehtage mit dem Ski-Giganten aus Flachau, von dem er sich durchaus Tipps holt. „Natürlich frage ich ihn bei Gelegenheit, wie das bei ihm war damals und wie er damit umgegangen ist.“