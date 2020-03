Anmeldefrist für Studenten startet

Am heutigen Montag startet die Internet-Anmeldung für die Bewerbung um Studienplätze in der Human- oder Zahnmedizin für das Studienjahr 2020/21 an den Medizin-Unis Wien, Graz und Innsbruck sowie an der Medizinischen Fakultät der Universität Linz. Die Frist läuft bis 31. März, die Aufnahmeprüfung für die insgesamt 1740 Studienplätze findet an allen Standorten am 3. Juli statt. Für die verbindliche Anmeldung muss ein Kostenbeitrag von 110 Euro einbezahlt werden. Sowohl für die Anmeldung als auch für die Teilnahme am Aufnahmetest ist aber noch kein Nachweis der Matura nötig. Dieser muss erst im Rahmen der Zulassung nach der Ergebnisbekanntgabe vorgelegt werden.

Heuer stehen 60 Studienplätze mehr als im Vorjahr zur Verfügung — und zwar an der Uni Linz. Insgesamt werden an der Medizinischen Universität Wien 740 Plätze angeboten, an der Medizinischen Universität Innsbruck 400, an der Medizinischen Universität Graz 360 und in Linz 240. Im Vorjahr hatten sich 16.400 Personen für den Aufnahmetest angemeldet, von denen dann rund 13.000 auch zum Test erschienen.

Zugangsbeschränkungen auch für andere Studien

An vielen Unis gibt es zudem Beschränkungen in den Wirtschaftswissenschaften, in der Informatik, der Biologie, der Architektur oder bei Jus. An der Uni Graz sind etwa auch die Fächer BWL, Economics, Umweltsystemwissenschaften, Transkulturelle Kommunikation, Molekularbiologie und Pharmazie beschränkt. Die Uni Salzburg beschränkt den Zugang zu Psychologie und Lehramt. Start der Registrierung ist jeweils heute, gleiches gilt für das Lehramtsstudium an der Uni Linz. In den meisten Studien ist nach der Registrierung ein Online-Self-Assessment zu absolvieren. Dieses ist für das Weiterkommen im Aufnahmeverfahren verpflichtend, die Resultate dürfen aber nicht über die Aufnahme entscheiden. Bleiben mehr Studienwerber übrig als Plätze zur Verfügung stehen, findet eine Aufnahmsprüfung statt.