Anna Wiesmayr feiert 110. Geburtstag

Heute feiert die gebürtige Linzerin Anna Wiesmayr ihren 110. Geburtstag. Sie ist damit die älteste Österreicherin. Zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum besuchte sie auch Landeshauptmann Thomas Stelzer im Seniorenzentrum Linz-Liebigstraße und gratulierte ihr mit Blumen und einer Geburtstagstorte. „Es ist beeindruckend und eine Freude, der ältesten Österreicherin zu ihrem Geburtstag zu gratulieren. Wenn man bedenkt, dass das Bundesland Oberösterreich heuer sein ,erst‘ 100. Jubiläum feiert, kann man sich vorstellen, was Anna Wiesmayr alles in ihrem Leben erlebt hat. Sie ist Teil jener Generationen, die durch ihren Fleiß und Einsatz den Grundstein dafür gelegt haben worauf wir heute erfolgreich weiterbauen können“, so der Landeshauptmann.