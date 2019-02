Annäherung im Handelsstreit

Es kommt anscheinend Bewegung in die verfahrene Situation im Handelsstreit zwischen China und den USA. Washington und Peking hätten damit begonnen, die Umrisse einer Einigung zu skizzieren, will die Nachrichtenagentur Reuters von mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfahren haben. Demnach arbeiten die beiden Seiten an sechs Absichtserklärungen zu den wichtigsten Strukturreformen, die die USA von China forderten. Dazu zählten unter anderem die Bereiche geistiges Eigentum, Dienstleistungen, Technologietransfer, Landwirtschaft und Währung.

China soll mehr zukaufen

Zudem sollen die Unterhändler eine Liste mit Maßnahmen vorbereiten, die es der Volksrepublik ermöglichen soll, ihren Handelsüberschuss mit den USA zu reduzieren. So soll China etwa landwirtschaftliche Produkte von den USA kaufen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg geht davon aus, dass China den Kauf zusätzlicher Agrar-Erzeugnisse im Volumen von 30 Mrd. Dollar (26,5 Mrd. Euro) vorschlagen wird. Von US-Seite gab es dafür keine Bestätigung.

Die Verhandlungen über eine Beilegung des Zollstreits sollen am Donnerstag in Washington fortgesetzt werden.