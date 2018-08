Anschlag auf Venezuelas Präsident Nicolás Maduro

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ist nach Regierungsangaben einem Attentat entgangen. Während einer Rede in Caracas am Samstag seien mehrere mit Sprengstoff beladene Drohnen in der Nähe des Präsidenten explodiert, sagte Kommunikationsminister Jorge Rodriguez. Der Staatschef sei unversehrt. Maduro sprach von einem versuchten Anschlag auf sein Leben: „Heute haben sie versucht mich umzubringen“, so Maduro einige Zeit später via Fernsehansprache. Er habe „keinen Zweifel“, dass der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos dahinter stecke. Die kolumbianische Replik kam umgehend: Das Außenministerium in Bogota bezeichnete die Anschuldigung als „absurd“ und erklärte, diese „entbehren jeder Grundlage“. Sieben Mitglieder der Nationalgarde wurden laut Regierung verletzt. Fernsehbilder zeigten, wie Maduro eine live übertragene Rede bei einer Militärzeremonie in der Hauptstadt abbrach und Richtung Himmel schaute, während Soldaten davonliefen. Leibwächter brachten sich mit Schutzschildern vor dem Präsidenten in Stellung. Die TV-Übertragung brach dann ab. Kurz nach dem Vorfall tauchte im Internet ein Bekennerschreiben von einer bisher unbekannten Gruppe auf, die sich als „Nationale Bewegung der Flanell-Soldaten“ (Movimiento Nacional Soldados de Franelas) bezeichnete. Die Verfasser schrieben, es verstoße gegen die „militärische Ehre“, eine Regierung zu unterstützen, die „die Verfassung vergessen und aus dem Staatsdienst einen obszönen Weg zur Selbstbereicherung gemacht hat“.