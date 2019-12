Anschlag in Mogadischu fordert rund 100 Todesopfer

Mit Sprengstoff beladener Lkw explodierte im Berufsverkehr – Al-Shabaab-Führungsriege als Reaktion per Drohne getötet

Es war einer der verheerendsten Sprengstoffanschläge der vergangenen Monate in Somalias Hauptstadt Mogadischu: Am Samstag starben rund 100 Menschen, als ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen in einem belebten Stadtviertel während des Berufsverkehrs explodierte. Dutzende weitere Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Obwohl es kein Bekennerschreiben gab, wird hinter dem Anschlag die terroristische Al-Shabaab vermutet. Deren sunnitische Fundamentalisten kämpfen seit Jahren um die Vorherrschaft im Land und beherrschen die Gebiete im Süden sowie im Zentrum Somalias. Als Reaktion haben somalische Eliteeinheiten Drohnenangriffe auf Al-Shabaab-Einheiten durchgeführt. Dabei starben mehrere Führungsmitglieder der Terrormiliz.

Weltweit gab es scharfe Verurteilungen des Anschlags: Papst Franziskus sprach den Opfern „des schrecklichen Attentats“ sein Mitgefühl aus. EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte, Europa werde Afrika im Kampf gegen den Terrorismus weiter unterstützen. Die österreichische Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein drückte ihr tiefes Mitgefühl aus. Russland verurteilte den „barbarischen Anschlag“.