Anschlag in Wien – Verdächtiger in Linz festgenommen

In Linz ist am Dienstag offenbar ein Mann festgenommen worden, der mit dem Terroranschlag in Wien in Zusammenhang stehen soll.

Das berichteten mehrere Medien. Die Polizei bestätigte das vorerst nicht, indirekt aber der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ).





„Diese Festnahme zeigt, dass auch Linz nicht vor der Gefahr des islamistischen Terrorismus geschützt ist“, so Hein in einer Aussendung.

Er forderte die Aushebung der Unterstützer dieser Tat und aller potenziellen Terrorzellen. „Amtsbekannte Islamisten müssen umgehend abgeschoben werden“, so Hein.