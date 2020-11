Verfassungsschutz ermittelt gegen Welser Lehrerin

Eine Lehrerin einer Neuen Mittelschule in Wels ist vom Dienst freigestellt worden. Die Frau soll Verschwörungstheorien zum Terroranschlag in Wien in den Sozialen Medien und gegenüber Kollegen verbreitet haben.

Die Schule meldete dies der Bildungsdirektion. Die türkischstämmige Lehrerin wurde außer Dienst gestellt, es wurde Anzeige erstattet. Der Verfassungsschutz ermittelt. Das berichtet die „Kronen Zeitung“ (Samstags-Ausgabe).

„Bis zur Klärung des Sachverhalts ist die Lehrkraft außer Dienst gestellt. Wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst“, wird die Bildungsdirektion zitiert. David Furtner, Pressesprecher der Polizei Oberösterreich, bestätigte die Ermittlungen gegenüber der „Kronen Zeitung“: „Ich kann bestätigen, dass es Ermittlungen gegen eine Person in Wels gibt, die die Terroranschläge von Wien verharmlost haben soll. Die Bildungsdirektion hat in diesem Fall perfekt reagiert und sofort Anzeige erstattet.“