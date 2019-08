Der totale — und angesichts aktueller Umfragen durchaus realistische — Machtanspruch des italienischen Rechtspopulisten Matteo Salvini in seinem Land ist ein Arbeitsauftrag an die künftige EU-Kommission unter der deutschen Präsidentin Ursula von der Leyen.

Aus ihrer Floskel von einem „neuen Migrationspakt“ muss im Spätherbst rasch Faktisches, Greifbares werden. Denn nur dann, wenn eine verbindliche Umverteilung von Migranten über alle EU-Länder gelingt, wird Salvinis Erfolgswelle gebrochen und seiner populistischen Mühle das Wasser entzogen.

Dabei wird es im Sinne einer funktionierenden EU auf europäischer Ebene zwei Dinge brauchen: Mut und Geschlossenheit. Mut, dem selbst ernannten italienischen Robin Hood und seinen ideologischen Jüngern in Osteuropa die Stirn zu bieten.

„Eine Flüchtlingsverteilung mit Sanktionsmöglichkeiten würde Salvini entzaubern.“

Und Geschlossenheit, wenn es darum geht, kooperationsunwilligen Staaten entsprechend die EU-Fördermittel zu kürzen. Nur so wird man beim Streitthema Flüchtlingsverteilung endlich weiterkommen und Matteo Salvini entzaubern können. Verliert die EU aber auf diesem Weg aber Mut oder Geschlossenheit, dann heißt es: „Anschnallen bitte!“ Dann wogt die Erfolgswelle des Italieners nämlich weiter nach oben — und wird in Schnelle weitere politische Spaltpilz-Themen an die EU-Küste schwemmen.