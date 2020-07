Anschober appelliert an Tourismusbetriebe zu testen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat an die Tourismusbetriebe appelliert, das kostenlose Coronatest-Angebot für Mitarbeiter anzunehmen. “Ich würde dringend jedem Betrieb raten, das Angebot anzunehmen zur Gratis-Testung”, sagte Anschober bei einer Pressekonferenz am Freitag. Dabei zeigte er Verständnis für die Sorgen der Betriebe, was passiert, wenn jemand positiv getestet wird.

Es gehe nicht der ganze Betrieb zugrunde, wenn ein Test positiv ist. “Es wird nicht der ganze Betrieb geschlossen. Wir haben ganz gute Mechanismen”, sagte Anschober. “Es wäre wichtig, dass sich eine Kultur für das Testen entwickelt und man Tests als Werbung verwendet”, appellierte Anschober an die Tourismusbetriebe, “das Angebot anzunehmen und groß einzusteigen”. “Es tut nicht weh und es ist ein großartiges Angebot.”

In Österreich könnten sich derzeit alle Tourismusmitarbeiter mit Gästekontakt freiwillig auf Covid-19 testen lassen. Bis zu 65.000 PCR-Abstriche sollten damit wöchentlich möglich werden, erreicht wurde diese Zahl bisher aber nicht annähernd, weil die Betriebe Angst vor Schließungen haben.

“Eine Verpflichtung können wir nicht aussprechen”, sagte Anschober dazu. Das sei gesetzlich nicht möglich und so setzt der Minister weiter auf die Freiwilligkeit. In anderen Bereichen habe keiner jemals einen Test verweigert. “Die Leute wollen es. Ich kenne niemanden, der einen Test abgelehnt hat”, so der Minister.