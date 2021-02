Ansichtsweisen

Kommentar zu den Lockdown-Öffnungen.

Eingangtests für die Rückkehr in die Normalität. Noch vor Ostern. Irgendetwas funktioniert in Österreich anders als beim großen Bruder Deutschland.

Wenn man sich die Diskussionssendungen in Deutschland – quantitativ über jene hierzulande zu stellen – ansieht, wird Österreich hervorgehoben. Viele Menschen in Deutschland sehnen sich nach Lockerungen wie bei uns.

Man kann in drei Monaten darüber diskutieren, ob es besser gewesen wäre, alles zu zusperren. Gastronomie, Hotellerie, viele Dienstleister einfach an den Rande des Konkurs zu fahren. In Österreich wird massiv getestet, daher auch mehr Infektionszahlen.

Gestern lag die Positiv-Quote bei den Covid-Testungen in OÖ bei 0,27 Prozent. Vielleicht doch eher aufsperren und raus ins Freie.