Anspannung vor dem Cup-Derby

„Gmunden ist budgetär um Lichtjahre vor uns, die müssen gegen uns gewinnen“, versuchte Wels-Obmann Michael Dittrich die Kräfteverhältnisse der beiden oö. Basketball-Topvereine zu beschreiben.

„Blödsinn, die Mannschaft von Wels ist, glaub ich, sogar teurer“, entgegnete Swans-Finanzvorstand Harald Stelzer.

Rollen klar verteilt

Ja, die Spannung vor dem Cup-Achtelfinal-Duell heute (19) am Traunsee, dem dritten Derby in nur dreieinhalb Wochen, ist spürbar, auch wenn die Rollen klar verteilt sind. „Wir können die Favoritenrolle nicht wegsudern“, schmunzelte Stelzer.

Der Tabellenführer gewann die beiden Liga-Derbys haushoch, lacht von der Tabellenspitze. Wels dagegen bezog am Samstag bei der Generalprobe eine bittere Heimpleite gegen den BC Vienna. Scheint so, als müssten die Messestädter auf die oft zitierten eigenen Gesetze im Cup hoffen. „Wir haben nichts zu verlieren“, lautet deshalb die Devise von Dittrich. „Wir dürfen sie nicht unterschätzen“, warnte Stelzer. Dieser drückt dem Rivalen nach dem Match übrigens die Daumen, denn: „Wels wär mir in der Hauptrunde (Top 6) lieber, schon allein aus finanziellem Eigennutzen.“