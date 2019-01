Ansprachen zum neuen Jahr

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner Neujahrsansprache daran erinnert, dass das Vereinte Europa zur Friedenssicherung gegründet wurde. Es sei “die beste Idee, die wir je hatten”, sagte er in der Rede auch in Hinblick auf die EU-Wahl 2019. Die Europäer hätten etwas Einzigartiges geschaffen, „und das dürfen wir uns nicht schlechtreden lassen“. Die TV-Ansprache war in weiten Teilen an einen fünfjährigen Buben namens Matthias adressiert, dessen Mutter, so Van der Bellen, ihn um Hilfe bei der kindgerechten Erklärung Europas gebeten habe. Es schmecke „so süß und bunt“ wie das Eis bei einem Urlaub am Meer, sei aber auch „ein bisschen so wie dein Kindergarten“, erklärte der Bundespräsident. Das Besondere sei, „dass es zwar manchmal Streit gibt, dass sich alle aber Mühe geben, miteinander auszukommen“. Mit Europa sei es wie mit Wlan, zitierte er das Bonmot einer Schülerin: „Wehe es fällt aus. Dann ist die Hölle los.“

Tun, was gut ist für Oberösterreich

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) wendete sich gestern mit einer Neujahrsbotschaft an die Landsleute.

Per Facebook erklärt er, dass er auch im heurigen Jahr seinem Kurs treu bleiben werde und Chancen schaffen möchte ohne neue Schulden zu machen: „Denn nur, wenn wir nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen, können wir dort investieren, wo heute, das Morgen entschieden wird — in der Ausbildung unserer Fachkräfte und der Digitalisierung oder im wichtigen Bereich der Pflege und der Altenbetreuung.“