Anstieg auf Normalstationen

Die Corona-Kommission konzentriert ihren Blick in der Omikron-Welle auf die Normalstationen.

Ab Auslastungen von elf Prozent, was rund 4200 belegten Betten entspricht, könnte, so das Gremium, die Akutversorgung in einzelnen Bundesländern gefährdet sein. Für Anfang Februar wird ein Wert von 4,3 Prozent erwartet, das ist in etwa eine Verdoppelung gegenüber dem Ist-Stand.

Aber schon ab einer Auslastung von etwa acht Prozent aller Erwachsenen-Normalpflegebetten könne nur noch ein reiner Akutbetrieb gewährleistet werden. Als weiterer Engpass seien mögliche Personalausfälle zu berücksichtigen.