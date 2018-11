„Anstrengen, damit Erfolg gelingt“

Von Markus Ebert

98,8 Prozent: Mit diesem Delegiertenvotum wurde LAbg. Alfred Frauscher am Montagabend beim Bezirksparteitag in Wippenham als OÖVP-Bezirksparteiobmann von Ried im Innkreis in dieser Funktion bestätigt. Und damit wurde von den Funktionären bejahend unterstrichen, was Frauscher in seiner Rede im Hinblick auf die nächsten Wahlen eingemahnt hatte: „Erfolgreich werden wir nur gemeinsam sein, setzen wir ein Zeichen der Geschlossenheit.“

Dass man als OÖVP jetzt mit der zweiten Hälfte der Legislaturperiode „herausfordernde drei Jahre“ vor sich habe, konstatierte nicht nur Frauscher. LH Thomas Stelzer zog den Vergleich zum Fußball: Man sei „mit gemischten Gefühlen ins Spiel, aber mit Stolz geschwellter Brust in die Halbzeitpause gegangen“, doch bekanntlich sei die zweite Halbzeit spielentscheidend. In diese könne man „selbstbewusst hineingehen, wir müssen uns aber anstrengen, damit der Erfolg gelingt“, so der OÖVP-Landesparteiobmann. Man liege gut als OÖVP, „jetzt geht es aber darum, daraus etwas Zählbares zu machen“, betonte Stelzer, und: „Wir wollen das Land, die Regionen und die Gemeinden zum Sieger machen. Damit das gelingt, wollen wir die OÖVP zum Sieger machen.“

Nicht von ungefähr, so zeigte OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer auf, habe die Volkspartei zur Halbzeit die Heimat in den Mittelpunkt gerückt, „denn wir sind die Oberösterreich-Partei“. Den von LH Stelzer eingeschlagenen Weg sieht Hattmannsdorfer durch Umfragen bestätigt: 80 Prozent der Oberösterreicher seien mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden, 52 Prozent würden Stelzer direkt zum Landeshauptmann wählen. Die Konkurrenz wähnt der OÖVP-Geschäftsführer diesbezüglich unter „ferner liefen“ — tatsächlich sagen 17 Prozent, sie seien unentschieden, 15 Prozent wären für FPÖ-Chef LH-Stv. Manfred Haimbuchner.

Dass gerade im Innviertel das Match um die Wählergunst auch zu einem Match zwischen OÖVP und FPÖ wird, verhehlte der wiedergewählte Bezirksparteiobmann Frauscher nicht: das Landtagswahl-Ergebnis von 2015 habe „sehr geschmerzt“. Man werde 2021 „pointierter vorgehen müssen“, denn „die Themenführerschaft liegt eindeutig bei uns“.

Genutzt wurde der Bezirksparteitag für eine kleine Kundgebung gegen die Errichtung einer 110-kV-Leitung im Innviertel. Rund zwei Dutzend Grundbesitzer, gegen die ein Enteignungsverfahren durchgeführt wurde, forderten von LH Stelzer ein Erdkabel als Alternative zur Freileitung. Stelzer verwies auf rechtskräftige Bescheide, aber auch auf die Möglichkeiten des Rechtsweges.