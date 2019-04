Ansturm auf das „Goldene Ei“ von Ostermiething

Von Astrid Braun

„Wenn es im KultOs in Ostermiething zur Osterzeit einen Preis zu gewinnen gibt, dann kann es eigentlich nur ein Ei sein, natürlich ein goldenes“, lacht Franz Wimmesberger, Vereinsobmann von „L(i)ebenswertes Ostermiething“. Die knapp 3300-Seelen-Marktgemeinde im Bezirk Braunau am Inn wird nämlich am 13. April zur Kabarett-Hochburg. Der sogenannten Dorf- & Stadt-Entwicklungsverein veranstaltet zum ersten Mal den Kabarett-Preis „Goldenes Ei des KultOs“. Mit ganzen 26 Bewerbungen sah sich der Verein konfrontiert, nur neun davon schaffen es auf die Bühne des 350 Besucher fassenden Kulturzentrums. „Mit so vielen haben wir niemals gerechnet“, sagt Wimmesberger.

„Sogar aus Berlin hat sich eine Frau mit einem TV-Beitrag beworben. Das ist doch ein Wahnsinn. Aber wir konnten sie nicht einladen, weil diese Art von Humor bei uns nicht so zieht.“ Die Auserwählten: Lokalmatador Da Berrer aus Töging, Benedikt Mitmannsgruber aus Linz, der Innviertler Peter Gahleitner, der Rieder Roland Bauschenberger, Czengiz Ötztunc aus Bad Reichenhall, Hani Who aus Garmisch, Andrea Limmer aus dem Niederbayrischen Edl- kofen/Bruckberg und Claudia Sadlo sowie Sandro Swoboda aus Niederösterreich. Sie alle wollen in jeweils acht Minuten auf der Bühne die Lachmuskeln der Zuschauer strapazieren.

€ 500 & Auftritt winken

Die Jury, der u. a. Bezirkshauptmann Georg Wojak als Präsident des Oberinnviertler Kulturkreises angehört, entscheidet unter Einbindung des Publikums, wer die vier Finalisten sind. Diese treten dann noch einmal mit jeweils zwölfminütigen Beiträgen gegeneinander an. Der Sieger bekommt 500 Euro, das „Goldene Ei“ und einen Auftritt im nächsten Jahr, der Zweitplatzierte gewinnt 300 Euro und der Dritte 200 Euro.

„Das wird eine lange Nacht des Kabaretts“, freut sich Wimmesberger.

Karten an der Abendkasse oder im Vorverkauf im ADEG-Markt Ebner in Ostermiething oder Überweisung von 18 Euro pro Person auf das Veranstaltungskonto bei der VKB Ostermiething (IBAN 1860 0000 1360 1091), Einzahlungsbeleg gilt als Eintrittskarte