Anti-antisemitische Heuchelei

Der internationale Holocaust-Gedenktag am vorigen Sonntag war einmal mehr Anlass für eindringliche Warnungen vor einem neu aufkeimenden Antisemitismus. Dass dieser nicht nur, aber auch etwas mit den Gedanken, Worten und Werken muslimischer Extremisten zu tun haben könnte, blieb eher unterbelichtet.

In der Nachschau fällt aber zunächst positiv auf, dass sich auch Muslime sehr aktiv am Holocaust-Gedenken beteiligten und die „Nie-Wieder“-Kultur pflegten.

Eine Jugendgruppe der Austria Linz Islamische Föderation (Alif) besuchte in der Woche vor dem Gedenktag das KZ Mauthausen. Oberösterreichs Alif-Vorsitzender Resul Koca präsentierte sich auf Facebook mit einem Taferl #WeRemember.

Darunter postete er: „Zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust ist es umso wichtiger aus der Vergangenheit zu lernen und dafür zu sorgen, dass sich derart schreckliche Ereignisse nie mehr wiederholen.“ Auch Murat Baser präsentierte sich als Vorsitzender der Islamischen Religionsgemeinde Linz auf Facebook mit einem ähnlichen Taferl.

Konstruktion einer Opfergemeinschaft

Die Islamische Föderation ist der österreichische Ableger der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG), einer religiösen türkischen Bewegung. Auch deren deutsche Zentrale hat nicht auf den Holocaust-Gedenktag vergessen. Dort findet sich freilich auf der Homepage ein sehr konkreter Hinweis, worum es beim ausschließlich dem Antisemitismus christlich-abendländischer Provenienz geltenden Holocaust-Gedenken geht: „Mit großer Sorge beobachten wir den zunehmenden Antisemitismus, die immer bedrohlicher werdende Islamfeindlichkeit… .“

„Der Zionismus ist ein Glaube und eine Ideologie, dessen Zentrum sich bei den Banken der New Yorker Wallstreet befindet. … Die Zionisten haben den Imperialismus unter ihre Kontrolle gebracht und beuten mittels der kapitalistischen Zinswirtschaft die gesamte Menschheit aus.“

Necmettin Erbaan

Milli-Görüs-Gründer, in seinem Buch „Gerechte Ordnung (1991)



Es geht also um die Konstruktion einer jüdisch-muslimischen Opfergemeinschaft mit dem Vorteil, dass sich Kritik an deren Mitgliedern weitgehend verbietet. Während FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor ein paar Jahren für seine Behauptung „Wir sind die neuen Juden“ zu Recht Empörung erntete, gibt es bislang keinerlei Widerspruch zum missbräuchlichen Holocaust-Gedenken durch muslimische Institutionen.

Ein solcher wäre aber gerade im Fall der IGMG höchst angebracht: Denn die Milli Görüs-Funktionäre „vergessen“ beim Gedenken an den Holocaust vollkommen auf den Antisemitismus in den eigenen Reihen. Diese europaweit tätige, auch in Oberösterreich in der Kinder- und Jugendarbeit sehr aktive Organisation wurde von einem gewissen Necmettin Erbakan gegründet. Alif verbreitet seine Schriften auch in Oberösterreich und gedenkt des 2011 Verstorbenen an dessen Todestag am 27. Februar.

Milli-Görüs-Gründer ein glühender Antisemit

Erbakan war ein Jahr lang (1996/97) Ministerpräsident der Türkei und für seine antisemitischen Thesen berüchtigt. „Seit 5700 Jahren regieren Juden die Welt. Es ist eine Herrschaft des Unrechts, der Grausamkeit und der Gewalt“, sagte er 2010 in einem Interview. In seinem Buch „Gerechte Ordnung“ schrieb er 1991: „Der Zionismus ist ein Glaube und eine Ideologie, dessen Zentrum sich bei den Banken der New Yorker Wallstreet befindet. … Die Zionisten haben den Imperialismus unter ihre Kontrolle gebracht, und beuten mittels der kapitalistischen Zinswirtschaft die gesamte Menschheit aus.“

Es wird Zeit, dass sich Murat Baser und der im Bezirk Perg als Religionslehrer tätige Resul Koca vom Gründervater ihres Vereins distanzieren. Solange das nicht geschieht, wirkt ihr Holocaust-Gedenken nur wie ein Ablenkungsmanöver vom muslimischen Judenhass.