Anti-Missbrauchs-Gipfel müssen Taten folgen

Der Anti-Missbrauchs-Gipfel der katholischen Kirche in Rom sei ein notwendiger und dringender erster Schritt zur Überwindung der massiven Vertrauenskrise, die durch die Verbrechen der Missbrauchsfälle und ihre Vertuschung und Verdrängung innerhalb der Kirche entstanden sind. „Schöne Worte ohne konkrete Taten werden diese schwere Wunde nicht heilen“, so Helmut Kukacka, Präsident der Arbeitsgemeinschaft katholischer Verbände (AKV). Deshalb trete die AKV für die Einrichtung kirchlicher Verwaltungsgerichte auf Ebene der örtlichen Bischofskonferenzen ein. Auch müsse eine kirchliche Gerichtsbarkeit für Missbrauchsfälle diskutiert werden, damit die Verfahren für Priester nicht verschleppt, sondern schneller erledigt werden. „Um eine umfassende Transparenz zu ermöglichen und der von Papst Franziskus kritisierten Klerikalisierung entgegen zu treten, ist grundsätzlich eine größere Teilhabe von Laien an der Leitung der Kirche zu schaffen“, sagt Kukacka.

Ombudsstelle in Linz

Der Vatikan will in naher Zukunft über die Zahl aller Geistlichen informieren, die wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen kirchenrechtlich bestraft wurden. In der Diözese Linz gibt es seit den 90er-Jahren eine Ombudsstelle für Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche. Seit 2010 sei dort die Zahl der Meldungen spürbar gestiegen, auf 1500 Vorwürfe und Beschuldigungen, so deren Vorsitzender Josef Gruber in einem ORF-OÖ-Gespräch.