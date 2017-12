Kommentar: Christian Haubner

Es ist ein durchaus aufschlussreicher Aufruf, der ausgehend von französischen Protagonisten gegen die österreichische Bundesregierung wettert und zum Boykott von FPÖ-Ministerinnen und Ministern auffordert. Interessant ist die Aktion nicht zuletzt deshalb, weil sie Rückschlüsse auf die Verfasser und Unterzeichner zulässt. Denn diese haben offenbar kein Problem damit, sich gegen eine gewählte Regierung eines anderen Landes zu wenden, weil sie schlicht mit einer Partei nicht einverstanden sind. Das ist, gelinde gesagt, ein starkes Stück. Und zwar deshalb, weil es von mangelnder demokratischer Einstellung zeugt. Denn die österreichische Bundesregierung ist in jedem Fall einwandfrei demokratisch legitimiert.

Es ist zwar ebenso legitim und auch notwendig, politische Handlungen von Regierungen zu kommentieren und auch negativ zu kritisieren. Das gilt auch für die FPÖ, die zweifellos Akteure in ihren Reihen hat, die in der Vergangenheit mit nicht tolerierbaren rechten bzw. rechtsextremen Aussagen aufgefallen sind. Aber Minister von vornherein pauschal boykottieren zu wollen ist eindeutig antidemokratisch — und auch nicht glaubwürdig. Als Beispiele mag der frühere belgische Außenminister Louis Michel dienen, der beim ersten Regierungseintritt der FPÖ im Jahr 2000 zum Skifahr-Boykott aufrief. Sein Sohn Charles führt heute die belgische Regierung mit den flämischen Nationalisten.