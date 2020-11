Antigen-Tests für Heime

14.600 Antigen-Tests hat das Land OÖ von der AGES bekommen. Diese werden nun an die Alten- und Pflegeheime ausgeliefert, um die wöchentliche Testung der Mitarbeiter durchführen zu können.

In einem Pilotversuch in Esternberg wurden bislang 18 Antigen-Tests durchgeführt, sieben davon mit positivem Ergebnis.

„Bei der derzeitigen Infektionslage wollen wir die Mitarbeiter regelmäßig testen, so dass das Virus so wenig wie möglich in Alten- und Pflegeheime eingeschleust wird und besonders ältere und sensible Personen nicht gefährdet werden“, so Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander und Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (im Bild mit Bernhard Hatheier, Leiter Altenheim Esternberg). Die AGES wird jede Woche Tests an die Länder liefern.