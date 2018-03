Antisemitisch motivierter Mord schockiert die Welt

Sie hat die Judenverfolgung und den Holocaust im dritten Reich überlebt. Im Jahr 1942 war sie knapp der Deportation entkommen, weil sie kurz vor einer Grozrazzia gegen Juden in Paris nach Portugal fliehen konnte. Am vergangenen Freitag wurde die inzwischen 85-jährige jüdische Frau in ihrer Pariser Sozialwohnung ermordet. Die Täter hatten Feuer gelegt, die Feuerwehr fand die von Messerstichen übersäte und verbrannte Leiche.

Inzwischen gilt als sicher, dass der Mord antisemitisch motiviert war. Zwei Verdächtige — ein 28-jähriger, wegen Vergewaltigung vorbestrafter Nachbar maghrebinischer Herkunft und ein 21-Jähriger, der wegen Mord amtsbekannt ist — sind in Haft.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich schockiert vom „entsetzlichen Verbrechen“. Seitens der EU-Kommission forderte Vizepräsident Franz Timmermans mehr Engagement gegen Judenhass: „Vertreiben wir den Antisemitismus aus Europa, ein für alle Mal“, schrieb er auf Twitter. Der israelische Erziehungsminister Naftali Bennett sagte, die frazösischen Behörden seien für die Sicherheit der jüdischen Mitbürger verantwortlich. Man müsse Antisemitismus „durch Aktionen, nicht durch Worte bekämpfen“. Der jüdische Weltkongress in New Yorks forderte eine umfassende Aufklärung.

Bereits vor einem Jahr war eine 65-jährige orthodoxe Jüdin in Paris ermordet worden. Auch diese Tat wurde als judenfeindlich motiviert eingestuft.