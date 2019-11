Anton Heiller: Das Orgelwerk Vol. 1

Der aus OÖ. stammende Orgelprofessor an der Musikakademie Wien Roman Summereder (65) organisierte das Remastering einer Plattenaufnahme der Firma Erato aus dem Linzer Mariendom, entstanden 1972 mit dem berühmten Orgelmeister Anton Heiller (1923-1979) an der mechanischen Marcussen-Orgel.

In dessen 40. Todesjahr wird ausschließlich der Max Reger-Virtuose Heiller, einst weltweit bewundert durch seine exklusiven Reger-Programme, in Erinnerung gerufen. Die farbenreiche Transparenz und überwältigende Klangfülle des Instruments im Mariendom kam Heillers bekannter Affinität zur Regerschen Chromatik besonders entgegen. Heiller prägte mit seinem überlieferten Interpretationsstil ganze Generationen von Orgelspielern, was auch für seine neuartigen Bachinterpretationen bis heute gültig ist.

Wenn das Thema der genialen Bachschen Choralfantasie über „Wachet auf …“ op.52 gleich zu Programmbeginn fesselt, das F-Dur Pastorale aus op.59 ruhige Akzente setzt, Fantasie und Fuge d-moll op.135b in Heillers differenziertem Gestaltungsmodus ständig Spannungsmomente erzeugen und zum Finale das Benedictus aus op. 59 in Bescheidenheit ausklingt, dann war schon die Einzigartigkeit einer großen Musikerpersönlichkeit zu spüren. Die Fachbeiträge im booklet von Summereder und Peter Planyavsky informieren mehr als gründlich.