App verbindet Lehrer und Eltern

LINZ – Das klassische Mitteilungsheft wird in der Schule immer mehr von Messenger-Diensten abgelöst. Das Land OÖ bietet seit diesem Schuljahr nun mit der „hallo!App“ ein kostenloses Kommunikationstool zwischen Lehrer und Eltern an, das auch datenschutzrechtlich unbedenklich ist. „Es hat einen hohen rechtlichen Standard, – die Daten werden verschlüsselt und ohne Telefonnummer verschickt – ist leicht anwendbar und sieht zudem gut aus“, erläutert Bildungslandesrätin Christine Haberlander die Vorzüge der neuen App. Mit rund einem Jahr Vorlaufzeit und Tests mit ausgewählten Volksschulklassen wurde die App entwickelt, schildert Marianne Ebenhofer von der Education Group, die das praktische Tool konzipiert hat.

Rascher Austausch

„Mit der App ,hallo!Lehrer‘ kann die Lehrkraft Nachrichten an die gesamte Klasse oder individuell an die Eltern eines Kindes senden, eine Lesebestätigung anfordern oder eine Abstimmung in Gang setzen. Die App ,hallo!Eltern‘ ermöglicht ihnen die Nachricht zu lesen und zu bestätigen, an Abstimmungen teilzunehmen, eine Krankmeldung des Kindes zu schicken oder eine schnelle Information, so Education-Group-Geschäftsführer Peter Eiselmair.

„Das Lehrer-Eltern-Gespräch wird dadurch nicht aufgehoben. Ich habe die Rückmeldung aber viel rascher und es entsteht nicht ein ewig langer Dialog wie bei einem Whats-up“, erklärt Matthias Schmid von der Volksschule Mittertreffling, der praktisch täglich eine Nachricht für die Eltern hat. Seit Schulbeginn wurden in Oberösterreich bereits 530 Lehrer- und 3500 Eltern-Accounts aktiviert – und täglich werden es mehr.