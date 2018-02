Appell für die Pressefreiheit

Von Renate Wagner

Zivilcourage ist eine edle Eigenschaft, aber sie hat ihre graduellen Abstufungen: Kay Graham, Besitzerin der „Washingon Post“, riskierte 1971 Kopf und Kragen, als sie die streng geheimen „Pentagon Pa-piere“ des Verteidigungsministeriums veröffentlichte. Es hätte sie ihre Zeitung und persönliche Existenz kosten können. Eine veritable Heldin, der Regisseur Steven Spielberg den Film „Die Verlegerin“ widmet.

Dass er seinen Appell für Pressefreiheit und den Mut, gegen politischen Druck und vehemente Drohung die Wahrheit zu veröffentlichen, gerade in der Trump-Ära platziert — auch das mag man als Zeichen der Zeit werten.

Es ist eine hochpolitische Geschichte, die besagt, wie sehr die amerikanische Regierung das Volk in Bezug auf den Vietnam-Krieg belogen hat. Aber sie wird von Spielberg ungemein publikumsfreundlich in Szene gesetzt, ohne dass er sein Thema billig preisgeben würde. Mit seinen Hauptfiguren — Kay Graham und ihrem Chefredakteur — auf der einen Seite und den Nebenfiguren in Redaktion und Regierungsbüros lotet er die Geschichte spannend aus.

Die Streep spielt atemberaubend

Kunststück, wenn man Darsteller wie Meryl Streep und Tom Hanks hat, wenngleich ihre Figur sich vielleicht eine Spur zu sehr an das neue Bild der selbständigen, mutigen Frau anbiedert — andererseits war Kay Graham das wohl auch, die erst in die Führungsriege der „Post“ kam, als ihr Vater und ihr Mann gestorben waren. Dass sie zur besten Gesellschaft Washingtons zählte, persönlich befreundet mit Politikern, machte ihr die Entscheidung, die „Pentagon Papiere“ zu veröffentlichen, die das geheime Material über Vietnam enthielten, nicht leichter. Aber die Streep spielt dergleichen Schritt für Schritt atemberaubend. Sie ist eine Schauspielerin, die nicht nur die äußere Erscheinung ihrer Figur bietet, sondern immer auch ihre inneren Motivationen klar macht — zweifellos ihre große Stärke.

Und Tom Hanks, der als Chefredakteur Ben Bradlee viel abzuwägen hatte, das Risiko der Veröffentlichung für die Zeitung selbst und für ihn persönlich, aber auch die ungeheure journalistische Möglichkeit, die darin steckte, kann das auch.

Dazu kommt, dass Spielberg wie in einem „Historienfilm“ die vor-digitalen 1970er Jahre beschwört, als Zeitungen noch per Bleisatz entstanden und konspiratives Material in düsteren Kneipen übergeben wurde.

Am Ende hat Spielberg in altbewährter Könnerschaft eine starke Geschichte erzählt und unaufdringlich Moral mitgegeben.