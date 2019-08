Applaus von Kickl

„Das ist ehrlich gesagt der nächste populistische Vollholler.“

Etwas mehr als zwei Jahre sind vergangen, als der damalige Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzende Christian Kern in einem Hintergrundgespräch diesen Satz sprach — und diese Aussage auch nie dementiert hat.

Gemeint hatte er bekanntlich damals die Forderung seines ÖVP-Außenministers Sebastian Kurz, die sogenannte Mittelmeerroute zu schließen, um das Flüchtlingsleid auf dem Meer zu beenden.

Daran sollte man denken, wenn nun die jetzige SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner im ORF-Sommergespräch sagt: Für Flüchtlinge solle es Verfahrenszentren mit raschen Verfahren in Afrika geben. Mit anderen Worten: Asylwerber sollen nicht mehr von Schleppern in Boote gesetzt und auf Gedeih und Verderb ihrem Schicksal im Mittelmeer überlassen werden. Oder, noch anders ausgedrückt: Die Mittelmeerroute soll so trocken gelegt werden. Wie war das noch mit dem populistischen Vollholler? Egal, das war ja das Geschwätz des gewesenen SPÖ-Chefs.

„Populistischer Vollholler — das war das Geschwätz des gewesenen SPÖ-Chefs.“

Rendi-Wagner indes schwenkt gleich noch ein bisschen weiter um: Bei der Aufnahme von Bootsflüchtlingen sei Österreich nicht vorrangig gefordert, es habe schon sehr viel geholfen.

Bei soviel Realismus könnte sogar Herbert Kickl applaudieren.