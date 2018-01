Apple will 20.000 Arbeitsplätze in den USA schaffen

Apple hat Milliardeninvestitionen und die Schaffung von 20.000 Arbeitsplätzen in den USA angekündigt. Die Investitionen auf dem Heimatmarkt dürften in den kommenden fünf Jahren mehr als 30 Mrd. Dollar (25 Mrd. Euro) betragen, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch mit.

Durch Neueinstellungen und den Bau eines neuen Campus an einen noch zu nennenden Ort dürften in diesem Zeitraum 20.000 Stellen geschaffen werden. Apples Beitrag zur US-Wirtschaft werde dabei 350 Milliarden Dollar betragen. Die Erfolgsgeschichte des Konzerns habe nur in Amerika geschrieben werden können, erklärte Konzern-Chef Tim Cook. „Wir sind stolz darauf, auf unserer langen Geschichte der Unterstützung für die US-Wirtschaft aufzubauen.“

Apple geht zudem davon aus, auf seine im Ausland gelagerten Mittel von 252,3 Milliarden Dollar Steuern in Höhe von etwa 38 Mrd. Dollar zahlen zu müssen. Dies entspricht grob den Erwartungen von Experten nach der Verabschiedung der Steuerreform im vergangenen Monat. Der Konzern hatte zu diesem Zweck bereits 36,3 Mrd. Dollar zurückgelegt.

Apple machte keine Angaben dazu, ob tatsächlich Geld in die USA geholt werden soll. Die Steuer greift unabhängig davon.