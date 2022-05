April-Arbeitslosigkeit: 6,1 Prozent bedeuten niedrigsten Wert seit 2008

Oberösterreich hat mit 3,6 Prozent niedrigste Quote aller Bundesländer

Mit rund 327.300 Menschen ohne Job gab es in Österreich im April die niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit zehn und mit 6,1 Prozent die geringste Arbeitslosenquote seit 14 Jahren.

Besonders stark abgeschnitten hat Oberösterreich: Mit 3,6 Prozent weist OÖ die niedrigste April-Arbeitslosenquote aller Bundesländer aus.

Die Zahl der offenen Stellen hat den Rekordwert von 33.949 erreicht, denen 25.947 Arbeitssuchende gegenüberstehen.

696.000 Oberösterreicher in Beschäftigung

Mit 696.000 sind fast 700.000 Oberösterreicher in Beschäftigung. „Das bestätigt einmal mehr, dass die 350 Millionen Euro, die Oberösterreich im Rahmen des ‚Pakt für Arbeit und Qualifizierung‘ in den Arbeitsmarkt investiert, bestens verwendetes Geld ist. Qualifizierung ist und bleibt der Schlüssel, um Arbeitslosigkeit zu verringern und den Arbeitskräftebedarf zu decken“, unterstreichen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesrat Markus Achleitner.

Mit dem „Oberösterreich-Plan“ werden gezielt Investitionen getätigt, um Arbeit und Beschäftigung in OÖ nachhaltig zu sichern.

Weiters ist das Maßnahmenbündel des OÖ. Pakts für Arbeit & Qualifizierung eine Vorbereitung auf allfällige Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Lage auf die wirtschaftliche Entwicklung in OÖ.

In Bezug auf die Gesamtzahlen in Österreich sagt Arbeitsminister Martin Kocher, es sei erkennbar, „dass der Krieg in der Ukraine und die notwendig gewordenen Wirtschaftssanktionen gegen Russland die positive Dynamik insgesamt bisher nur wenig gebremst haben.“