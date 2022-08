Arbeiten an Nord Stream 1 lassen Gaspreis in Europa erneut steigen

Erneute Arbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 lassen den Gaspreis in Europa kräftig steigen. Russland hatte am Freitag angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu unterbrechen. Vom 31. August bis 2. September werde wegen Wartungsarbeiten kein Gas fließen, teilte der russische Staatskonzern Gazprom mit.

Der Gaspreis kletterte deshalb an der richtungsweisenden Energiebörse in Amsterdam um mehr als 13 Prozent in die Höhe und lag am Montag bei 276 Euro je Megawattstunde. Nur kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges war Erdgas mit einem Spitzenwert von 300 Euro je Megawattstunde noch teurer.

In der vergangenen Woche war Erdgas in der Spitze bei knapp 251 Euro gehandelt worden.

Nach den Wartungsarbeiten sollen den russischen Angaben zufolge täglich wieder 33 Millionen Kubikmeter Erdgas geliefert werden. Das entspricht den 20 Prozent der täglichen Maximalleistung, auf die Russland die Lieferung schon vor einigen Wochen verringert hat.