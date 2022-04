„Arbeiten, die Menschen zu entlasten“

Nach der Corona-Krise beschäftigen nun der Ukraine-Krieg und die Teuerung die heimische Politik. Auch für ÖVP-Klubobmann August Wöginger ist das heurige Osterfest getrübt.

VOLKSBLATT: Ostern ist ein Fest der Freude. Wie schaut es heuer aus?

KO WÖGINGER: Angesichts des Angriffskrieges auf die Ukraine kann nicht so richtig Freude einkehren. Ich würde mir vor allem Frieden wünschen. Dieser Krieg muss endlich enden, denn in einem Krieg gibt es auf beiden Seiten nur Verlierer.

Auch das Parlament macht Pause, froh darüber?

Ich bin froh, ein paar Tage im Kreise meiner Familie in meiner Heimat verbringen zu können. Dennoch – auch wenn das Parlament keine Sitzungen abhält, so geht die parlamentarische Arbeit doch weiter.

Für kommenden Mittwoch ist wieder ein U-Ausschuss angesetzt. Verfolgen Sie eigentlich die Sitzungen?

Natürlich verfolge ich als Klubobmann – wenn auch nicht persönlich im U-Ausschuss – die Sitzungen. Ich bin mit dem Fraktionsführer des U-Ausschusses, Andreas Hanger, im Austausch. Mit der Einigung der Oppositionsparteien auf einen neuen Untersuchungsausschuss geht für den ÖVP-Parlamentsklub schließlich auch Verantwortung und die Verpflichtung zu echter Aufklärungsarbeit einher.

Beim U-Ausschuss wirkt der Koalitionspartner fast oppositionell, ärgert Sie das und kann das ein Problem für die Zusammenarbeit werden?

Es ist kein Geheimnis, dass wir in manchen Bereichen – nicht nur im U-Ausschuss – die Dinge anders sehen. Ich habe seit Beginn dieser Koalition ein sehr gutes Einvernehmen mit Klubobfrau Sigrid Maurer. Wir gehen durch Höhen und Tiefen, das ist so in einer Partnerschaft. Wir sind zwei sehr unterschiedliche Parteien.

In der Politik herrscht „Anzeigeritis“, was kann man dagegen tun?

Wenn politische Mittel erschöpft sind, dann greifen politische Gegner inzwischen immer öfter zu Anschuldigungen, die dann – wie beispielsweise zuletzt im Fall Gernot Blümel – häufig eingestellt werden. Natürlich: Wenn jemand strafrechtlich relevante Schritte gesetzt hat, muss er dafür geradestehen. Gerade als Politiker. Aber wenn ich meinen Fall kurz schildern darf: Ich bin so sozialisiert worden, dass ich für die Menschen da bin. In unsere Sprechtage kommen Menschen mit Anliegen verschiedenster Natur. Als direkt vom Volk gewählter Mandatar ist es meine Aufgabe, diese Anliegen weiterzutragen. Mehr habe ich nicht gemacht. Das ist aus meiner Sicht weder strafrechtlich relevant noch ist es moralisch unvertretbar.

Wesentlich mehr als dieses parteipolitische Hickhack betrifft die Menschen vermutlich die Teuerung. Reichen die bisherigen Pakete oder wird mehr notwendig sein?

Die Bundesregierung stellt zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen ein weiteres Energiepaket in Höhe von rund zwei Milliarden Euro gegen die Teuerung zur Verfügung. Gemeinsam mit dem bereits beschlossenen Paket von 1,7 Milliarden Euro entlasten wir die Menschen in unserem Land und die österreichische Wirtschaft daher mit rund vier Milliarden Euro. Wir werden auch weiter dafür arbeiten, die Menschen zu entlasten, damit ihnen mehr Geld im Börserl bleibt. Eine Mindestpensionistin mit Ausgleichszulage, die rund 1030 Euro bezieht, erhält durch die Entlastungsschritte, die wir gesetzt haben, beispielsweise quasi eine 15. Zusatzpension in der Höhe von 1339 Euro.

Wie kann man als Arbeitnehmervertreter erklären, dass maßvolle Gehaltsabschlüsse notwendig sind?

Natürlich ist es auch unsere Aufgabe, für gute Lohnabschlüsse zu sorgen. Bei einer derart hohen Inflation braucht man aber auch andere Ausgleichsmechanismen. Wenn beispielsweise ein kleiner Installateurbetrieb mit zwei oder drei Mitarbeiter/innen eine sechs- oder siebenprozentige Lohnerhöhung zu bewältigen hat, dann muss er die steigenden Lohnkosten auf seine Produkte und Dienstleistungen aufschlagen. Das müssen dann die Kunden zahlen – und die Inflationsspirale dreht sich immer schneller. Daher sind auch staatliche Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung notwendig.

Ein Grund für die Teuerung ist der Krieg in der Ukraine. Im Parlament hat eine Partei „Probleme“ damit, sich von Putin zu distanzieren. Warum gelingt kein Schulterschluss?

Das ist sehr schade. Auch als neutrales Land müssen wir moralisch klar gegen den Krieg, gegen die Invasion und für Hilfe der Ukraine Stellung beziehen. Wir werden helfen, wo wir können, um das Leid zu lindern und diesen Krieg zu beenden!

Mit dem Krieg verbunden ist auch eine Flüchtlingswelle. Mit Ex-Kanzlerin Merkel gesprochen: Schaffen wir das?

Österreichs uneingeschränkte Solidarität gilt der Ukraine, die derzeit Opfer einer beispiellosen militärischen Aggression wird. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir das Leid der Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne der Nachbarschaftshilfe mildern.

Zumindest an der Corona-Front gibt es einen Hoffnungsschimmer. Was kann und soll man in den kommenden Monaten tun, um nicht im Herbst am falschen Fuß erwischt zu werden?

Covid-19 ist zwar noch immer nicht harmlos, die anfänglich dramatisch hohe Sterblichkeitsrate ist aber glücklicherweise – nicht zuletzt durch die hohe Wirksamkeit der Impfung – stark gesunken. Der sicherste und effektivste Weg aus der Pandemie ist und bleibt die Impfung.

Aber nicht nur bei den aktuellen Krisen braucht es Entscheidungen, auch bei langfristigen Problemen sind Weichenstellungen nötig: Wann kommt die Pflegereform und wie wird sie ausschauen?

Die Pflege ist für mich als Sozialsprecher das Top-Thema auf der Agenda für das Jahr 2022. Es ist schon einiges geschehen: Wir haben die Community Nurses eingerichtet, den Ausbildungsfonds mit 50 Millionen Euro dotiert und die Fachkräftestipendien ausgeweitet. Es trifft aber zu, dass eine große Reform noch vor uns liegt. Es geht um Ausbildungsfragen, die Pflegelehre, die Beschleunigung von Nostrifizierungen, um pflegende Angehörige. Wir wollen bis zur Jahreshälfte den ersten Teil, also Personal, Ausbildung und Berufsrecht, auf den Weg bringen.

Wird es gelingen den Klimaschutz ohne „Kollateralschäden“ zu verwirklichen?

Klimaschutz steht bei der Volkspartei seit den 80er Jahren und der Implementierung der Ökosozialen Marktwirtschaft schon im Fokus. Klimaschutz darf kein Standortnachteil werden, er muss vielmehr Standortvorteil sein. Das Beispiel Photovoltaik zeigt, für wie viele Branchen diese Entwicklung ein wahrer Jobmotor ist.