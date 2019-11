Arbeiten gegen das „verzerrte Bild“

„Eine Gesellschaft, die kein Interesse hat an den Geschichten, die ihre Frauen zu erzählen haben, verarmt, und ihr Bild von sich selbst ist verzerrt“, sagte die deutsche Regisseurin Jutta Brückner einmal. Um gegen dieses „verzerrte Bild“ anzukämpfen und um Frauen und ihre Erzählungen in der männerdominierten Filmbranche sichtbarer zu machen, setzt heuer das Frauenbüro der Stadt Linz – in Kooperation mit dem Moviemento Programmkino – bereits zum sechsten Mal einen Filmschwerpunkt: Beim Festival „Frau.Macht.Film“, das von 13. bis 15. November im Moviemento Linz stattfindet, werden daher Filmemacherinnen vor den Vorhang geholt. Frauenstadträtin Eva Schobesberger: „Die ausgewählten Filme zeigen verschiedene Perspektiven auf das Leben von Frauen. Ich freue mich, dass wir heuer mit einer hochkarätigen Podiumsdiskussion eröffnen dürfen.“ Diese mit dem Titel „Frauenfilm: Was soll das sein?“ (13.11., 17 Uhr, Café-Bar Solaris im OÖ Kulturquartier) behandelt u.a. spannende Fragen wie etwa „Wie wurde und wird mit Filmen von Frauen umgegangen?“ Der Eintritt ist frei.

Sechs OÖ-Premieren

Sechs von sieben Filmen feiern beim Festival ihre Oberösterreich-Premiere. Den filmischen Auftakt macht dabei das Drama „The Farewell“ (13.11., 18 Uhr) von Lulu Wang, einer Chinesin, die in den USA aufgewachsen ist. Gleich im Anschluss (20.15 Uhr) gibt es eine Preview zu „Pause“ – ein „häusliches Drama mit Horror-Elementen“ der gebürtigen Zypriotin Tonia Mishiali. Tags darauf wird „Honeyland“ (18 Uhr) der mazedonischen Filmemacherin Tamara Kotevska, die gemeinsam mit ihrem Filmpartner Ljubomir Stefanov ein filmisches Werk über das Land und die Arbeit geschaffen hat. Ebenfalls aus Mazedonien kommt der bereits beim Linzer Crossing Europe-Festival gelaufene „Gott existiert, ihr Name ist Petrunya“ von Teona Strugar Mitevska, der dann um 20.15 Uhr gezeigt wird. Das Festivalfinale am 15.11. bestreiten gleich drei Filme: Der humorvolle, aber hochpolitische „Ein leichtes Mädchen“ der französischen Regisseurin Rebecca Zlotowski eröffnet den Schlusstag um 16 Uhr.

Stummfilm als „Special“

Danach gibt es ein echtes „Special“: Um 18 Uhr wird der aus dem Jahr 1928 stammende, deutsche Stummfilm „Frauenarzt Dr. Schäfer“ von Louise Kolm-Fleck (und Jakob Fleck) aufgeführt, der das Recht auf Abtreibung thematisiert. Dazu gibt es eine Live-Musikbegleitung von Elaine Loebenstein. Das Event wird in Kooperation mit gfk Gesellschaft für Kulturpolitik OÖ abgehalten. Der Abschlussfilm „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ (20.15 Uhr) von Céline Sciamma aus Frankreich erhielt heuer in Cannes den Preis für das beste Drehbuch. Und wer Halloween heuer nochmal feiern will, dem sei der 16. November (22 Uhr) empfohlen, wenn der deutsche Zombiefilm „Endzeit“ von Carolina Hellsgard im Rahmen der „Creep Night“ gezeigt wird. hu