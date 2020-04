Eine Sprenggranate hat am Montag ein Bauarbeiter in Kärnten gefunden. Der Mann hatte auf einer Baustelle in Velden am Wörthersee (Bezirk Villach-Land) Baggerarbeiten durchgeführt, als er auf die Granate stieß.

Er alarmierte die Polizei, die das Areal absperrte. Die Sprengstoffexperten identifizierten den Sprengkörper als nicht scharfe Granate, sie wurde vom Entminungsdienst sichergestellt.